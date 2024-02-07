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Бронзовый призёр первенства России среди юниоров Рамзенков прокомментировал свой результат

Бронзовый призёр первенства России среди юниоров Рамзенков прокомментировал свой результат
Иван Рамзенков
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Бронзовый призёр первенства России среди юниоров — 2024 Иван Рамзенков оценил своё выступление в произвольной программе.

«Я очень доволен своим прокатом, но не на 100 процентов откатал, были помарки. В целом я хорошо откатал.

Я спортсмен и нацелен попадать на пьедестал. Я целеустремлённый, пытаюсь работать на тренировках на все сто процентов. Сегодня, скорее всего, это был не сюрприз.

Как настраивался? Настраивался я сегодня сам, без тренера, вчера – тоже. Думаю, что мне это помогло самому. Взрослею? Да. Атмосфера в зале повлияла на выступление? Нет, на меня ничего не влияет, я был сосредоточен на прокате, думал о нём и не смотрел ни на кого, чтобы не было волнения.

Как отреагировал на попадание на Кубок Первого канала? Я очень рад, конечно (улыбается). Буду там тоже стараться. Командные соревнования чем-то отличаются от личных? Публика была большая, волнения тоже немного прибавилось. Но, как сказал мой тренер, не надо волноваться, надо идти и делать всё, что ты умеешь.

Что для меня значит эта медаль? Всё-таки первенство России – это ещё не самый важный старт, так как есть и Олимпиада. Я стремлюсь попасть на Олимпиаду и занять призовое место. Думаю ли о конкретной Олимпиаде? Скорее всего, 2030 год, на предыдущую я по возрасту не попадаю», — передаёт слова Рамзенкова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Юниоры. Произвольная программа
07 февраля 2024, среда. 13:15 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
269.04
2
Лев Лазарев
Москва
259.28
3
Иван Рамзенков
Санкт-Петербург
234.03
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