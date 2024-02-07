Дмитрий Соловьёв: Олимпиада в Сочи действительно была лучшей

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в командном турнире, российский фигурист Дмитрий Соловьёв на встрече с детьми Образовательного центра на федеральной территории «Сириус» рассказал об ощущениях от победной Олимпиады.

«Моя первая Олимпиада была в Ванкувере, вторая — домашняя, в Сочи и третья — в Пхёнчхане. Олимпиада в Сочи — уникальнейшая возможность для российских спортсменов выступить дома. Этот счастливый шанс выпадает раз в тысячу лет. Эта Олимпиада действительно была лучшей. Даже в той же Олимпийской деревне, когда мы встречались со спортсменами из других стран, которые участвовали в большом количестве Олимпийских игр, все как один говорили, что эта Олимпиада не просто лучшая, она сделана с любовью и невероятной энергетикой, которая чувствуется везде.

Мне всегда комфортно возвращаться в Сочи. Так получилось, что каждое лето мы выступаем тут с шоу Татьяны Навки в ледовом дворце «Айсберг», таком родном и любимом. Каждый раз, возвращаясь в Сочи, мы с трепетом относимся к тем сооружениям Игр, которые до сих пор функционируют и несут в себе идею спорта», — передаёт слова Соловьёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.