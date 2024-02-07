Екатерина Ципухина: когда смотрела ОИ в Сочи, не разбиралась в лидерах, но болела за наших

Фигуристка Екатерина Ципухина высказалась о прокате произвольной программы на первенстве России среди юниоров, проходящем в Саранске.

«Были недочёты, но очень рада, что получился четверной сальхов. Откатала программу чисто, рада, что справилась. Это был почти мой максимум. Буду стараться двигаться дальше. Лучше, чтоб были элементы ультра-си, с ними больше вероятность, что попадёшь в тройку призёров. Думаю, что квады уже вошли в норму, все более спокойно относятся к этим элементам.

Как пришла в фигурное катание? Я пришла в фигурное катание в пять с половиной лет, сама захотела кататься, смотрела Олимпиаду в 2014 году. Я тогда не очень разбиралась в лидерах, но, конечно, болела за наших. Мне очень понравилось, и я тоже захотела кататься. Начинала кататься в Дзержинске. Дальше я постепенно начала набирать обороты и переехала кататься в Нижний Новгород. В данный момент работаю с Викторией Евгеньевной Буцаевой», — передаёт слова Ципухиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.