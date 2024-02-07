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Маргарита Базылюк одержала победу на первенстве России среди юниоров в Саранске

Фигуристка Маргарита Базылюк стала победителем юниорского первенства России в одиночном катании среди девушек. Спортсменка заняла первое место с результатом 245,19 балла.

На втором месте Алиса Двоеглазова, набравшая 231,33 балла. Третье место – у Лидии Плескачёвой, её результат составил 211,83 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.

Девушки. Итоговое положение

1. Маргарита Базылюк (Москва) — 245,19 балла.

2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 231,33.

3. Лидия Плескачёва (Москва) — 211,83.

4. София Дзепка (Москва) — 210,04.

5. Екатерина Ципухина (Нижегородская область) — 205,39.

6. Кира Трофимова (Московская область) — 199,22.

7. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 199,19.

8. Милана Лебедева (Москва) — 199,10.