Маргарита Базылюк одержала победу на первенстве России среди юниоров в Саранске
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Фигуристка Маргарита Базылюк стала победителем юниорского первенства России в одиночном катании среди девушек. Спортсменка заняла первое место с результатом 245,19 балла.
На втором месте Алиса Двоеглазова, набравшая 231,33 балла. Третье место – у Лидии Плескачёвой, её результат составил 211,83 балла.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Произвольная программа
07 февраля 2024, среда. 16:15 МСК
Окончено
1
Маргарита Базылюк
Москва
245.19
2
Алиса Двоеглазова
Москва
231.33
3
Лидия Плескачёва
Москва
211.83
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.
Девушки. Итоговое положение
1. Маргарита Базылюк (Москва) — 245,19 балла.
2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 231,33.
3. Лидия Плескачёва (Москва) — 211,83.
4. София Дзепка (Москва) — 210,04.
5. Екатерина Ципухина (Нижегородская область) — 205,39.
6. Кира Трофимова (Московская область) — 199,22.
7. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 199,19.
8. Милана Лебедева (Москва) — 199,10.
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