Алина Загитова выступит с показательным номером на пятом этапе «Битвы школ»

11 февраля в «Центре фигурного катания Этери Тутберидзе» состоится пятый этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию на коньках сезона-2023/2024. Хедлайнером этапа станет российская фигуристка Алина Загитова.

«Показательные выступления на «Битве школ» переносят меня в начало моей карьеры, волнение от первых соревнований и поддержку взрослых я помню как сейчас. Очень круто, что формат совершенствуется и детские выступления привлекают всё больше внимания. Но опыт получают не только юные фигуристы! Я тоже подмечаю важные организационные моменты, которые буду учитывать в моей казанской школе уже как менеджер», — приводит слова Загитовой пресс-служба Москомспорта.

Командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет организованы Департаментом спорта города Москвы. В рамках пятого этапа «Битвы школ» на лёд выйдут воспитанники государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «МАФКК» школ «Легенда» и «Конёк Чайковской», а также спортсмены школ фигурного катания «Зеленоград», «Снегирь», «Триумф», «МозерТим», «Северное сияние», «Айс скул», клуба «Динамовец» и АНО «Лига фигурного катания».