В CAS объяснили, почему Камилу Валиеву «судили» как взрослую спортсменку

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу о дисквалификации Камилы Валиевой. В частности, суд публикует версию самой спортсменки о том, как в её организм попал запрещённый триметазидин.

«В своих заявлениях спортсменка утверждала, что запрещённое вещество попало в её организм в результате употребления заражённой пищи незадолго до чемпионата России, то есть через употребление клубничного десерта, приготовленного её дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства, содержащие триметазидин.

Комиссия CAS установила, что это объяснение не было подтверждено какими-либо конкретными доказательствами и что спортсменка не смогла установить, что она не совершила это умышленно. На этом основании и в соответствии с правилами статуса «защищённого лица» это правило больше не было применимо в её ситуации.

Комиссия CAS установила, что, поскольку спортсменка не смогла доказать, что она не совершала это действие умышленно и критерий «халатности» не был соблюдён, следовательно, согласно правилам, не было никаких оснований обращаться со спортсменом иначе, кроме как со взрослой спортсменкой», — cказано в заявлении.