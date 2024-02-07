CAS: Валиева не смогла объяснить, как в её организм попал экдистерон

Спортивный арбитражный суд (CAS), опубликовавший мотивировочную часть по делу о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что, помимо запрещённого триметазидина, в организме спортсменки также был найден экдистерон — стероид, стимулирующий синтез белка в организме. Всего в период с 2020 по 2021 год Валиева принимала около 60 разрешённых препаратов и добавок.

«Она не могла вспомнить, принимала ли экдистерон, но спортсменка также не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в её организме», — сказано в заявлении.

Отметим, ранее стало известно, что в CAS «не поверили» в историю Валиевой, заявившей, что триметазидин попал в её организм через клубничный десерт, который её дедушка готовил на той же доске, где и разделывал свои таблетки, содержащие это вещество.