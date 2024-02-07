Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

CAS: Валиева не смогла объяснить, как в её организм попал экдистерон

CAS: Валиева не смогла объяснить, как в её организм попал экдистерон
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS), опубликовавший мотивировочную часть по делу о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что, помимо запрещённого триметазидина, в организме спортсменки также был найден экдистерон — стероид, стимулирующий синтез белка в организме. Всего в период с 2020 по 2021 год Валиева принимала около 60 разрешённых препаратов и добавок.

«Она не могла вспомнить, принимала ли экдистерон, но спортсменка также не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в её организме», — сказано в заявлении.

Отметим, ранее стало известно, что в CAS «не поверили» в историю Валиевой, заявившей, что триметазидин попал в её организм через клубничный десерт, который её дедушка готовил на той же доске, где и разделывал свои таблетки, содержащие это вещество.

Материалы по теме
В CAS объяснили, почему Камилу Валиеву «судили» как взрослую спортсменку
Тутберидзе не возражала против назначения Шветского, имеющего допинговую историю
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android