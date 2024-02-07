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Елизавета Туктамышева объяснила, почему сейчас не готова стать тренером

Елизавета Туктамышева объяснила, почему сейчас не готова стать тренером
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева готова задуматься о тренерской деятельности, но пока не собирается прибегать к новой для себя роли.

«Я сейчас тренирую? Не скажу, что это тренерская деятельность, могу что-то подсказать. У меня нет желания воспитывать учеников? Пока нет, это очень сложно. Это работа 24 на 7, ты не только на льду стоишь и тренируешь…

Вечером приходишь, думаешь о фигурном катании, утром встаёшь, думаешь о своих спортсменах, то есть это уже твоя жизнь на постоянке крутится вокруг твоей группы, твоих спортсменов. Пока к этому не готова. Хочу для себя пожить, а не для других. Но вообще это интересно. Я бы хотела попробовать себя в такой роли, но не сейчас», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».

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