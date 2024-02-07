«Работаем дальше». Тутберидзе — в соцсетях после публикации CAS

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в социальной сети видео проката своей воспитанницы Маргариты Базылюк, одержавшей победу на первенстве России среди юниоров в одиночном катании у девушек. По сумме двух прокатов фигуристка набрала 245,19 балла.

Свою публикацию специалист озаглавила: «Маргарита Базылюк. Победительница первенства России 2024 года» и сопроводила хештегом «работаем дальше».

Напомним, 7 февраля спортивным арбитражным судом (CAS) была опубликована мотивировочная часть дела другой воспитанницы Тутберидзе, российской фигуристки Камилы Валиевой. В материалах, обнародованных на официальном сайте организации, фигурируют в том числе и показания тренера спортсменки.