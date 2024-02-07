Чернышова и Вильчик: на место не смотрим. Судьи разберутся

Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, лидирующие после короткой программы в соревновании спортивных пар на первенстве России по фигурному катанию в Саранске, поделились впечатлениями от проката. Информацию передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Вильчик: Всё хорошо, отлично. Невероятные эмоции.
Чернышова: Прокатом довольны, потому что тренировка была выполнена не лучшим образом. Много есть причин этому.
Вильчик: Поспать надо было часа три (улыбается). Как шла подготовка? Просто накатывали программы.
Чернышова: Достаточно тяжёлые были тренировки, очень много катали, особенно в последнюю неделю перед отъездом.
Вильчик: Цель на первенство? Откатать чисто. На место не смотрим. Судьи разберутся.