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РУСАДА: представители дедушки Валиевой отказались организовать очную встречу с ним

РУСАДА: представители дедушки Валиевой отказались организовать очную встречу с ним
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Представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не контактировали с дедушкой российской фигуристки Камилой Валиевой напрямую. Об этом утверждается в мотивировочной части дела фигуристки, опубликованной 7 февраля спортивным арбитражным судом (CAS) на своём официальном сайте.

«Не было возможности пообщаться с дедушкой спортсменки. Его представители отказались предоставить контакты и организовать очную встречу с ним. Представитель Г. Соловьёва предоставил медицинские документы и ответил на вопросы следствия по электронной почте. Г. Соловьёв не предоставил никаких документальных доказательств назначения ему препарата «Триметазидин», — утверждается в документе CAS со ссылкой на результаты расследования РУСАДА.

Напомним, в документе CAS критикуется объяснение попадания в организм Камилы Валиевой запрещённых веществ в результате употребления клубничного десерта, приготовленного её дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства.

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