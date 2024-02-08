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МВД России не установило фактов склонения Валиевой к употреблению допинга

МВД России не установило фактов склонения Валиевой к употреблению допинга
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запрашивало проведение проверки на предмет выявления фактов принуждения Камилы Валиевой к употреблению запрещённых препаратов. Об этом говорится в мотивировочной части дела российской фигуристки, опубликованной спортивным арбитражным судом (CAS) 7 февраля 2024 года на официальном сайте организации.

«Правоохранительные органы по запросу РУСАДА от 17 февраля 2022 провели проверку персонала спортсмена, которая не установила факта склонения к использованию запрещенных субстанций и методов персоналом спортсмена, о чем РУСАДА было уведомлено ответным письмом Министерства внутренних
дел», – сообщается в документе.

Напомним, российская фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил решением CAS.

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