МВД России не установило фактов склонения Валиевой к употреблению допинга

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запрашивало проведение проверки на предмет выявления фактов принуждения Камилы Валиевой к употреблению запрещённых препаратов. Об этом говорится в мотивировочной части дела российской фигуристки, опубликованной спортивным арбитражным судом (CAS) 7 февраля 2024 года на официальном сайте организации.

«Правоохранительные органы по запросу РУСАДА от 17 февраля 2022 провели проверку персонала спортсмена, которая не установила факта склонения к использованию запрещенных субстанций и методов персоналом спортсмена, о чем РУСАДА было уведомлено ответным письмом Министерства внутренних

дел», – сообщается в документе.

Напомним, российская фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил решением CAS.