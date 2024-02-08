Губерниев — о деле Валиевой: может, дедушки не было?

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой после публикации CAS подробной мотивировочной части дела спортсменки.

«Да, я бы этому дедушке с большими ушами уши да пооткрутил… Но был ли дедушка, может, дедушки не было???» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В документе CAS критикуется объяснение попадания в организм фигуристки запрещённых веществ в результате употребления клубничного десерта, приготовленного её дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства.

Также сообщалось, что представители дедушки Валиевой отказались организовать очную встречу с ним.

Напомним, Валиеву за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировали на четыре года.

Дисквалификация Камилы Валиевой. Могло быть по-другому?