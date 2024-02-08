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Губерниев — о деле Валиевой: может, дедушки не было?

Губерниев — о деле Валиевой: может, дедушки не было?
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о деле российской фигуристки Камилы Валиевой после публикации CAS подробной мотивировочной части дела спортсменки.

«Да, я бы этому дедушке с большими ушами уши да пооткрутил… Но был ли дедушка, может, дедушки не было???» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В документе CAS критикуется объяснение попадания в организм фигуристки запрещённых веществ в результате употребления клубничного десерта, приготовленного её дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства.

Также сообщалось, что представители дедушки Валиевой отказались организовать очную встречу с ним.

Напомним, Валиеву за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировали на четыре года.

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