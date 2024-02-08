Екатерина Боброва: в Сочи нас так поддерживали, что глаза соперников наполнялись страхом

Победительница командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2014 года в Сочи Екатерина Боброва вспомнила самые яркие моменты десятилетней давности в эксклюзивном монологе для «Чемпионата».

«Один из ярчайших моментов Олимпийских игр — это, конечно, соревнования. Битком набитый многотысячный зал с болельщиками, которые настолько сильно поддерживали нас и других фигуристов, что штукатурка в раздевалках чуть ли не сыпалась под их напором. Глаза соперников в раздевалках наполнялись немножечко страхом. Эти чувства не передать словами. Я вспоминаю, и у меня мурашки бегут по коже», — вспоминает Боброва.

Напомним, Екатерина Боброва выступала в танцах на льду вместе с Дмитрием Соловьёвым. Спортсмены также являются чемпионами Европы и призёрами чемпионатов мира.