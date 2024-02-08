Боброва: помню, как Лена Ильиных орёт на весь каток: «Катя, мы олимпийские чемпионки!»

Победительница командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2014 года в Сочи Екатерина Боброва вспомнила впечатления от участия в соревнованиях десятилетней давности в эксклюзивном монологе для «Чемпионата».

«Конечно, было очень непросто выходить на соревнования, несмотря на то, что опыт имеется колоссальный, Олимпийских игр в том числе. Но каждые Олимпийские игры — это ни с чем не сравнимо. Когда ты выходишь на лёд, тебя все равно переполняют эмоции, какой бы стальной характер у тебя ни был. Повезло, что я выступала в танцах на льду и рядом со мной был партнёр, который держал меня за руку. Я знала, что Димка — это моя опора, за которую я могу держаться.

Откатали ритм-танец мы хорошо, потом начали болеть за наших сокомандников. Самыми последними выступали Лена Ильиных с Никитой Кацалаповым, тогда мы уже были в большом отрыве от остальных команд и понимали, что как бы ребята ни откатали, мы всё равно будем первыми. Но осознание того, что мы олимпийские чемпионы, всё равно не приходило. Я помню момент, когда мы шли на награждение, и с блеском в глазах несётся на меня Лена Ильиных и орёт на весь каток: «Катя, ты можешь представить, мы олимпийские чемпионки!» Даже тогда этого понимания не было", — вспоминает Екатерина Боброва.