Екатерина Боброва: далеко не всем удаётся выступить на Олимпийских играх в своей стране

Победительница командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2014 года в Сочи Екатерина Боброва рассказала об особенных ощущениях от выступления на домашней Олимпиаде в эксклюзивном монологе для «Чемпионата».

«Конечно, были непередаваемые ощущения от этой командной работы. Мы на домашней Олимпиаде принесли первое золото в копилку нашей сборной. Это было очень здорово! И это потрясающее награждение на площади, когда толпа тебя встречает, на тебя вешают медали, ты в центре внимания, играет гимн России — тогда же на Олимпийских играх он играл в последний раз. Пережить это дорогого стоит. Это бесценно.

Не всем атлетам, даже очень высокого уровня, удаётся попасть на Олимпийские игры. И далеко не всем удаётся выступить на Олимпийских играх в своей стране. Поэтому мы были наполнены счастьем", — вспоминает Боброва.