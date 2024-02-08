Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Боброва: за год до Олимпиады в Сочи не всё было готово, через грязь пробирались

Боброва: за год до Олимпиады в Сочи не всё было готово, через грязь пробирались
Комментарии

Победительница командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2014 года в Сочи Екатерина Боброва рассказала о том, как проходила подготовка к соревнованиям в эксклюзивном монологе для «Чемпионата».

«За год до Олимпийских игр у нас был финал Гран-при в Сочи. Нам на правах хозяев хотелось приехать и всем показать: «Ребята, смотрите, здесь скоро Олимпиада!» А по факту там еще далеко не всё было готово, нам приходилось по грязи и через перекопанные дороги пробираться к «Айсбергу». Тогда мы испытывали тревогу, потому что скоро Олимпиада, весь мир ждёт, и мы не понимали, как это за год приведётся в порядок. Было очень волнительно, потому что это нас всё так или иначе касалось.

Потом за полтора месяца до Олимпийских игр мы приезжали в Сочи на чемпионат России. Тогда тоже не всё было идеально, были недоработки, и мы очень переживали. Это же наша страна, мы тоже несём некую ответственность за то, как пройдут Олимпийские игры в нашей стране, хотелось, чтобы всё было идеально, так, как мы можем — с русской душой, с размахом. Но мы были уверены, что наши сделают всё возможное. Так и получилось. Когда мы приехали на Олимпийские игры, впечатления были самые лучшие. Условия проживания, транспорт, логистика, катки, арены, раздевалки — всё было чётко и удобно", — вспоминает Боброва

.

Материалы по теме
«Сочи-2014 навсегда останется в моём сердце». Ностальгический монолог фигуристки-чемпионки
Эксклюзив
«Сочи-2014 навсегда останется в моём сердце». Ностальгический монолог фигуристки-чемпионки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android