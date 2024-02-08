Илья Яблоков будет выступать в танцах на льду

20-летний фигурист Илья Яблоков, выступавший в одиночном катании, сообщил, что будет выступать в танцах на льду. Спортсмен приступил к тренировкам в новой группе неделю назад.

«Я ушёл в танцы», — сказал Яблоков в подкасте Okko «Что там в миксте?»

Напомним, Яблоков является бронзовым призёром финала Кубка России 2020 года в мужском одиночном катании. Также фигурист становился чемпионом России среди юниоров в 2022 году. В нынешнем сезоне Яблоков занял девятое место на чемпионате России, а также стал четвёртым на этапе Гран-при России в Красноярске.

С 16 по 18 февраля пройдут соревнования фигуристов на Спартакиаде сильнейших — 2024. Турнир. на котором выступят одиночники, спортивные пары и танцевальные дуэты, состоится в Магнитогорске.