Источник: Яблоков пробуется с Ариной Ушаковой в группе Линичук

Российский фигурист Илья Яблоков, объявивший о переходе из одиночного катания в танцы на льду, пробуется в паре с фигуристкой Ариной Ушаковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Илья пробуется с Ариной Ушаковой в группе Натальи Линичук», — утверждается в сообщении.

Ранее стало известно, что российский фигурист начал тренировки в новой группе неделю назад. Напомним, Илья Яблоков становился бронзовым призёром в финале Кубка России 2020 года в мужском одиночном катании. Также спортсмен выигрывал чемпионат России среди юниоров в 2022 году. В сезоне-2023/2024 Яблоков стал девятым на чемпионате России по фигурному катанию, а также занял четвёртое место на этапе Гран-при России в Красноярске.