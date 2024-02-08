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Рыбакова и Махноносов выиграли юниорское первенство России в танцах на льду

Рыбакова и Махноносов выиграли юниорское первенство России в танцах на льду
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Завершились соревнования в танцах на льду на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров — 2024 в Саранске.

Победу одержали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 186,40 балла. На втором месте Анна Коломенская и Артём Фролов, набравшие 180,70 балла. На третьем Анна Щербакова и Егор Гончаров, у них 180,63 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Танцы на льду. Произвольный танец
08 февраля 2024, четверг. 12:00 МСК
Окончено

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.
Танцы на льду. Итоговое положение

1. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (Москва) — 186,40 балла.
2. Анна Коломенская и Артём Фролов (Московская область) — 180,70.
3. Анна Щербакова и Егор Гончаров (Москва) — 180,63.
4. Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин (Москва) — 176,66.
5. Елизавета Малеина и Матвей Самохин (Московская область) — 165,61.

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