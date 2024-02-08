«Один из лучших наших прокатов». Щербакова и Гончаров — о ПП на первенстве России

Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, прокомментировали выступление на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. Спортсмены заняли третье место в соревнованиях танцевальных дуэтов.

«Мы с тренерами посовещались и приняли решение, что в данной ситуации «Шахматы» будут сильнее и интереснее смотреться. Поэтому решили еще раз их показать.

Итоги первенства? В ритм-танце мы раскрылись ещё больше эмоционально друг с другом, технически мы ещё дорабатываем фокстрот и дорожки, твизлы. А в произвольном по ощущениям очень сегодня понравилось. Мы строгие к себе, но сегодня был один из лучших прокатов, который мы делали. Это было лучше, чем в том году. Мы сейчас говорим про свои ощущения, а как оценивают — это не наша работа", — передаёт слова Гончарова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Я бы сказала, что у нас очень грамотно прошла подготовка к первенству России, тренировки были спланированы чётко, мы не отставали от графика, выполняли все нагрузки. Это нам стоит запомнить, потому что такая подготовка положительно сказалась на старте», — отметила Щербакова.

«Сегодня мы катались для себя, нас хотелось, чтобы нам понравилось, чтобы нам не в чем себя было упрекнуть. Мы сделали свою работу и мы уже довольны вне зависимости от того, какими станем в итоге. Впереди ещё финал, там мы определенно сыграем ещё одну партию. Играю ли в реальности шахматы? Бывает. Иногда посматриваю партии на чемпионате мира», — сказал Гончаров.