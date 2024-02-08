«Тяжело поверить». Коломенская и Фролов — о 2-м месте на первенстве России среди юниоров

Фигуристы Анна Коломенская и Артём Фролов, выступающие в танцах на льду, прокомментировали выступление на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. Спортсмены заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов.

«Что чувствовали, когда так долго ждали оценки? Было очень волнительно, потому что когда так долго сидишь, кажется, что уже всё. Плюс разница была очень маленькая после ритм-танца, мы не думали, если честно, что будем вторыми. Мы очень рады!» — передаёт слова Коломенской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Тяжело слова подобрать. Очень долго шли к этому. Даже вспомнить моё одиночное в прошлом, всегда мечтал попасть на пьедестал. И спустя долгое время… Последний сезон по юниорам, я считаю, это хороший результат. Тяжело поверить», — отметил Фролов.

«Довольны ли тем путём, который прошли по юниорам. Я думаю, что да. Ровно два года назад мы приехали на своё первое первенство и были тут 13-ми. Я думаю, что мы проделали большую работу. Хочется сказать огромное спасибо тренерам за то, что тогда в нас поверили и работали с нами. Мы долго шли к этому результату. Многие пары вставали в пару и у них сразу что-то получалось на более высокие места. У нас много сложностей было», — добавила Коломенская.