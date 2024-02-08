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Иван Махноносов посвятил победу на первенстве России памяти своей бабушки

Иван Махноносов посвятил победу на первенстве России памяти своей бабушки
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Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, одержавшие победу в танцах на льду на первенстве России среди юниоров, поделились ощущениями от соревнований. Информацию передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Рыбакова: Присутствует усталость, конечно же. Мы много готовились, очень рады. Это наше пятое первенство России, три из которых мы откатали в Саранске. Наконец-таки добрались до вершины.

Махноносов: В нашей любимой Мордовии. Насколько неожиданным стал результат? Это ни в коем случае не сюрприз, мы закономерно усовершенствовали все аспекты катания, вкладывались в эмоции, в ответственность, пожинаем плоды. Какая работа стоит за этими баллами? За этим стоит море пота, много слёз, много часов, проведённых на льду, в зале, на хореографии, на ОФП.

Рыбакова: Мы хотим сказать большое спасибо всем специалистам, тренерам, которые с нами работают, вкладывают в нас, верят, любят. Спасибо большое! Что для нас значит эта золотая медаль? Это один этап нашего совместного пути.

Махноносов: Долгого и интересного. Что дальше? Мне сложно представить, как мы останемся в юниорах (улыбается).

Рыбакова: Мы должны переходить во взрослые, будем стараться и работать.

Махноносов: Скидываем юниорские хитиновые покровы и идём во взрослые.

Рыбакова: Как будем переживать этот переходный период? Я думаю, тренеры смогут направить нас на верный путь.

Махноносов: Попадание на Кубок Первого канала? Если это будет реализовано в танцах, мы будем безумно рады, если получится поучаствовать. Эту победу мы хотели бы посвятить моей ныне покойной бабушке Анне Ильиничне, этот человек нас очень любил, она всегда смотрела наши соревнования, к сожалению, покинула наш мир. Спасибо ей за всё.

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