Чернышова и Вильчик выиграли соревнования спортивных пар на юниорском первенстве России

Завершилась произвольная программа в соревновании спортивных пар на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Победу одержали Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик с результатом 194,41 балла.
На втором месте Влада Селиванова и Виктор Потапов, набравшие 177,28 балла. Третье место занимают Алиса Блинникова и Алексей Карпов (175,46).
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (Москва) — 194,41 балла.
2. Влада Селиванова и Виктор Потапов (Пермский край) — 177,28.
3. Алиса Блинникова и Алексей Карпов (Санкт-Петербург) — 175,46.
4. Валерия Ходыкина и Алексей Белкин (Москва) — 169,32.
5. Варвара Медведева и Павел Астахов (Москва) — 168,10.