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Чернышова и Вильчик выиграли соревнования спортивных пар на юниорском первенстве России

Завершилась произвольная программа в соревновании спортивных пар на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Победу одержали Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик с результатом 194,41 балла.

На втором месте Влада Селиванова и Виктор Потапов, набравшие 177,28 балла. Третье место занимают Алиса Блинникова и Алексей Карпов (175,46).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.

Спортивные пары. Итоговое положение

1. Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (Москва) — 194,41 балла.

2. Влада Селиванова и Виктор Потапов (Пермский край) — 177,28.

3. Алиса Блинникова и Алексей Карпов (Санкт-Петербург) — 175,46.

4. Валерия Ходыкина и Алексей Белкин (Москва) — 169,32.

5. Варвара Медведева и Павел Астахов (Москва) — 168,10.