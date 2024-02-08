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Чернышова и Вильчик выиграли соревнования спортивных пар на юниорском первенстве России

Чернышова и Вильчик выиграли соревнования спортивных пар на юниорском первенстве России
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Завершилась произвольная программа в соревновании спортивных пар на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Победу одержали Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик с результатом 194,41 балла.

На втором месте Влада Селиванова и Виктор Потапов, набравшие 177,28 балла. Третье место занимают Алиса Блинникова и Алексей Карпов (175,46).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Спортивные пары. Произвольная программа
08 февраля 2024, четверг. 14:40 МСК
Окончено

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск.
Спортивные пары. Итоговое положение

1. Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик (Москва) — 194,41 балла.
2. Влада Селиванова и Виктор Потапов (Пермский край) — 177,28.
3. Алиса Блинникова и Алексей Карпов (Санкт-Петербург) — 175,46.
4. Валерия Ходыкина и Алексей Белкин (Москва) — 169,32.
5. Варвара Медведева и Павел Астахов (Москва) — 168,10.

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