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В Москве пройдут соревнования по синхронному катанию с участием белорусских команд

В Москве на базе ледового дворца «Мечта» впервые пройдут открытые всероссийские соревнования по синхронному катанию среди фигуристов «Зимний кубок». Уникальный столичный турнир соберёт лучших мастеров-синхронистов из России и Беларуси.

В составах команд — члены сборной страны, многократные призёры и победители международных и российских стартов. Многие программы на турнире представят впервые. Подготовили коллективы именитые специалисты, заслуженные тренеры России и Беларуси, наставники в высшем спортивном мастерстве.

Необычные композиции удивят даже самого искушённого поклонника фигурного катания. Также в рамках турнира зрители смогут насладиться шоу программами участников мероприятия.

Для зрителей и гостей турнира вход бесплатный! Приходите поддержать своих любимых спортсменов и поболеть за понравившиеся вам коллективы.

10 февраля

16:00 – 18:50 – 2-й спортивный разряд, произвольная программа

19:08 – 21:00 – КМС, короткая программа

21:20 – 21:30 – МС, короткая программа

21:45 – 22:15 – награждение: 2-й спортивный разряд

11 февраля

15:25 – 16:45 – 1-й спортивный разряд, произвольная программа

17:00 – 19:20 – КМС, произвольная программа

19:35 – 19:50 – МС, произвольная программа

20:15 – 21:00 – награждение: МС, КМС, 1-й спортивный разряд