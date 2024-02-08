В Москве пройдут соревнования по синхронному катанию с участием белорусских команд

В Москве на базе ледового дворца «Мечта» впервые пройдут открытые всероссийские соревнования по синхронному катанию среди фигуристов «Зимний кубок». Уникальный столичный турнир соберёт лучших мастеров-синхронистов из России и Беларуси.
В составах команд — члены сборной страны, многократные призёры и победители международных и российских стартов. Многие программы на турнире представят впервые. Подготовили коллективы именитые специалисты, заслуженные тренеры России и Беларуси, наставники в высшем спортивном мастерстве.
Необычные композиции удивят даже самого искушённого поклонника фигурного катания. Также в рамках турнира зрители смогут насладиться шоу программами участников мероприятия.
Для зрителей и гостей турнира вход бесплатный! Приходите поддержать своих любимых спортсменов и поболеть за понравившиеся вам коллективы.
10 февраля
16:00 – 18:50 – 2-й спортивный разряд, произвольная программа
19:08 – 21:00 – КМС, короткая программа
21:20 – 21:30 – МС, короткая программа
21:45 – 22:15 – награждение: 2-й спортивный разряд
11 февраля
15:25 – 16:45 – 1-й спортивный разряд, произвольная программа
17:00 – 19:20 – КМС, произвольная программа
19:35 – 19:50 – МС, произвольная программа
20:15 – 21:00 – награждение: МС, КМС, 1-й спортивный разряд