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Вильчик — о победе в первенстве России: некоторые пары, возможно, не справились с эмоциями

Вильчик — о победе в первенстве России: некоторые пары, возможно, не справились с эмоциями
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Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик прокомментировали своё выступление на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Спортивная пара с результатом 194,41 балла заняла первое место по итогам произвольной программы.

Вильчик. Эмоции невероятные! Но мы готовились к этому очень тяжело, долго. Подготовились, показали, что умеем, справились с эмоциями.

Чернышова. Но эмоции после проката всё равно очень сильные.

Вильчик. Большой разрыв с конкурентами? Просто некоторые пары, возможно, не справились с эмоциями. Мне кажется, они могли бы и лучше. Но мы сами с собой конкурируем.

Чернышова. Но конкуренция всё равно ощущается, конечно. Все пары очень сильные. Охарактеризовать друг друга? Влад умеет слушать партнёршу.

Вильчик:.Мы друг друга умеем слышать. Очень редко ссоримся.

Чернышова. Последний сезон по юниорам? Нет, мы не можем пойти во взрослые, я ещё маленькая.

Вильчик. Это вообще ещё не последний сезон, там сейчас каждый год повышается планка на +1 год. Мы будем в юниорах до того момента, пока Насте не исполнится 17–18.

Передаёт слова Вильчика и Чернышовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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