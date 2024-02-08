Олимпийский комитет России поздравил Романа Костомарова с днём рождения

Олимпийский комитет России (ОКР) поздравил с днём рождения олимпийского чемпиона 2006 года, двукратного чемпиона мира в танцах на льду Романа Костомарова. Фигуристу исполнилось 47 лет.

«Сегодня день рождения отмечает настоящий чемпион и человек огромной силы воли, олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по фигурному катанию Роман Костомаров. От всей души желаем Роману и его семье счастья, здоровья, благополучия и новых побед!» — приводит поздравления официальный телеграм-канал ОКР.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. Костомаров даже принимает участие в ледовых шоу.