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«Жизнь только начинается». Костомаров — о своём 47-летии

«Жизнь только начинается». Костомаров — о своём 47-летии
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров опубликовал торжественный пост в честь своего дня рождения. Сегодня, 8 февраля, спортсмену исполнилось 47 лет.

«Мне сегодня 47. Дожили… а жизнь только начинается. Спасибо всем большое за поздравления», — написал Костомаров в своём телеграм-канале.

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.

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