Трусова выступит на пятом этапе «Битвы школ» по фигурному катанию вместо Загитовой

Александра Трусова, призёр Олимпийских игр, а также чемпионатов мира, России и Европы, выступит на пятом этапе «Битвы Школ» по фигурному катанию с показательным номером. Номер Алины Загитовой, который был ранее заявлен в программе, перенесён. Соревнования пройдут 11 февраля в «Центре фигурного катания Этери Тутберидзе».

В рамках пятого этапа турнира, организованного Департаментом спорта города Москвы, пройдут соревнования 10 школ фигурного катания в I и II юношеском разряде, а также в I и II спортивном разряде. На лёд выйдут воспитанники государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «МАФКК» школ «Легенда» и «Конёк Чайковской», а также спортсмены школ фигурного катания «Зеленоград», «Снегирь», «Триумф», «МозерТим», «Северное сияние», «Айс скул», клуба «Динамовец» и АНО «Лига фигурного катания».

В Кубке московского спорта примут участие команды более 40 школ фигурного катания Москвы, включая воспитанников сильнейших спортивных учреждений города и России: школы ЦСКА, школы «Хрустальный» Этери Тутберидзе и академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Помимо этого, состязаться за звание лучшей молодой команды будут представители 40 коммерческих организаций, занимающихся развитием фигурного катания в столице.

Участники Кубка соревнуются в исполнении произвольных программ. Команда должна состоять максимум из восьми человек (два мальчика и две девочки по первому разряду, а также два мальчика и две девочки по второму разряду), а минимум – из четырёх человек. Любая московская школа может принять участие как в состязании по спортивным, так и по юношеским разрядам. Турнир разделён на шесть этапов и суперфинал, который планируется провести весной 2024 года.

По спортивным разрядам в финал допускаются шесть команд (максимум по два представителя в разряде), набравших наибольшее количество очков по итогам выступления в шести турах сезона 2023-2024 гг.

По юношеским разрядам в финал допускаются четыре команды, набравшие наибольшую сумму очков. От каждой команды в финале юношеских разрядов участвуют по одному мальчику и по одной девочке в первом юношеском разряде и по одному мальчику и по одной девочке во втором юношеском разряде (всего от каждой команды по четыре человека). Замены мальчиков на девочек невозможны.

К участию в финале по юношеским разрядам дополнительно допускаются мальчики и девочки, выигравшие личные соревнования в отдельных турах в личном зачёте, команды которых не отобрались в командном зачёте.

Дополнительную информацию и аккредитацию вы можете получить у представителей пресс–службы мероприятия: mossport@greative.pro