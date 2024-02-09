«Я в полном шоке!» Плескачёва — об эмоциях от завоевания бронзы на первенстве России

Фигуристка Лидия Плескачёва поделилась эмоциями от завоёванной бронзовой медали на первенстве России.

13-летняя спортсменка набрала 211.83 балла в произвольной программе. Победительницей турнира стала Маргарита Базылюк (245.19 балла), второе мест заняла Алиса Двоеглазова (231.33 балла).

«Я чувствую очень большую радость. Безумно благодарна публике, очень приятна ее поддержка. Мне еще никогда не кричали перед стартом что-то хорошее, я никогда не расписывалась на коньке, а после этого выступления впервые расписалась. Останется ли этот старт навсегда в моем сердце? Да! Это было незабываемо! Я в полном шоке!», — рассказала Пческачёва в беседе корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Первенство России прошло 7 февраля. На турнире свои выступления в произвольной программе показали юноши и девушки, а также с короткой программой выступили спортивные пары.