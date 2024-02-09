Фигуристка Плескачёва рассказала, какие четверные планирует выучить

Бронзовый призёр первенства России Лидия Плескачёва рассказала о планах выучить четверные прыжки.

«Я хочу выучить больше элементов ультра-си, чтоб у меня не только был тройной аксель. На тренировках мне пока не удаётся четверной тулуп, но, надеюсь, в скором времени у меня это получится. И четверной сальхов я планирую выучить. Я его пробовала, но пока что он у меня получается в недокрут», — рассказала Пческачёва в беседе корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

13-летняя Плескачёва набрала 211.83 балла в произвольной программе первенства России. Победительницей турнира стала Маргарита Базылюк (245.19 балла), второе мест заняла Алиса Двоеглазова (231.33 балла).

Первенство России прошло 7 февраля. На турнире свои выступления в произвольной программе показали юноши и девушки, а также с короткой программой выступили спортивные пары.