Фигуристка Плескачёва объяснила, почему не ожидала взять бронзу на первенстве России

Фигуристка Лидия Плескачёва объяснила, почему не ожидала взять бронзовую медаль на первенстве России.

«Здесь было много девочек с четверными прыжками, думала, что если они всё сделают, то будут в тройке. Например, если Алёна Принёва прыгнет свои четверные лутцы. Не особо верила в себя», — сказала Плескачёва в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Первенство России прошло 7 февраля. На турнире свои выступления в произвольной программе показали юноши и девушки, а также с короткой программой выступили спортивные пары. 13-летняя Плескачёва набрала 211.83 балла в произвольной программе. Победительницей турнира стала Маргарита Базылюк (245.19 балла), второе мест заняла Алиса Двоеглазова (231.33 балла).