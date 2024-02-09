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Плескачёва: в один момент мне сказали выбрать: либо я фигуристка, либо я акробатка

Плескачёва: в один момент мне сказали выбрать: либо я фигуристка, либо я акробатка
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Фигуристка Лидия Плескачёва рассказала о своём выборе начать заниматься фигурным катанием.

«Вообще, у меня всё внимание на фигурное катание. Но не стоит забывать про учёбу. Я учусь в онлайн-школе, не в обычной, из-за спорта мне пришлось перейти в неё. А так, раньше я занималась фортепиано и акробатикой. Даже есть в интернете видео, как я маленькая выступала с программой. Как получилось так, что я оказалась в фигурном катании? Мне оно больше нравилось. В один момент мне сказали выбрать: либо я фигуристка, либо я акробатка. Я выбрала фигурное катание», — сказала Плескачёва в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Первенство России прошло 7 февраля. На турнире свои выступления в произвольной программе показали юноши и девушки, а также с короткой программой выступили спортивные пары. 13-летняя Плескачёва набрала 211,83 балла в произвольной программе. Победительницей турнира стала Маргарита Базылюк (245,19 балла), второе место заняла Алиса Двоеглазова (231,33 балла).

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