Елизавета Туктамышева: между карьерой и браком выберу карьеру, 100%

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о выборе между карьерой и замужеством.

«Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж. Или спрашивают «когда дети?» Это никак меня не обижает и не задевает. То есть спокойно к таким комментариям отношусь. Что выберу между карьерой и замужеством? Карьеру, 100 процентов», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».

Напомним, 27-летняя Елизавета Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в нынешнем сезоне, так как взяла паузу в профессиональной карьере. В период без турниров российская спортсменка принимает участие в ледовых шоу.