Колобков — о деле Валиевой: в этой ситуации взрослые должны были серьёзнее относиться

Бывший министр спорта Российской Федерации, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков высказался об информации, опубликованной в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Колобков подчеркнул, что эти данные вызвали ещё больше вопросов, в особенности, к стороне защиты российской спортсменки в этом деле.

«Честно говоря, мотивировочная часть вызвала только больше вопросов. В первую очередь, мне бы хотелось услышать нашу сторону и нашу версию. Какие аргументы предоставили адвокаты, какие свидетели выступали. Пока что всё выглядит несколько странно и вызывает удивление, мягко говоря. Времени на подготовку было достаточно. Всё-таки близкие люди Камилы в большей степени заинтересованы, чтобы её защитить. Удивило и заявление CAS, что Валиева должна была всё осознавать. Но ведь ей всего 15 лет было, в таком возрасте мало кто всё понимает. В этой ситуации взрослые должны были гораздо серьёзнее относиться», — приводит слова Колобкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается от декабря 2021 года.