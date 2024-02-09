Финский врач — о препаратах Валиевой: неужели у Камилы так много проблем со здоровьем?

Финский спортивный врач Харри Хаккарайнен высказался о перечне из 60 разрешённых препаратов и добавок, которые принимала российская фигуристка Камила Валиева в период с 2020 по 2021 год.

«Тяжело видеть такое, когда речь идёт о молодой спортсменке. Я встречал нескольких взрослых финских спортсменов, в списках которых значилось 20 различных добавок. А здесь их гораздо больше 20. Кроме того, в списке Валиевой много лекарственных препаратов. Не знаю, на каком этапе и с какой целью использовали Интерферон альфа — это не какой-то базовый препарат, назначаемый 13-15-летним подросткам. В списке указано четыре разных противовоспалительных препарата. Вряд ли она использовала их одновременно.

Неужели у Валиевой так много аллергий и проблем с кишечником? Или симптомы начали появляться после употребления других препаратов? Не уверен, что существует естественное объяснение для употребления такого большого перечня лекарств. У российских спортсменов обычно есть длинный список различных пищевых добавок и аминокислот. Но мы говорим об очень молодой девушке. Возникает вопрос, а не от этого ли возникла болезнь, которую потом пришлось лечить?» — приводит слова Хаккарайнена Yle.