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Юрист Анцелиович рассказала о поиске причастных к ситуации с Валиевой

Юрист Анцелиович рассказала о поиске причастных к ситуации с Валиевой
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Юрист Анна Анцелиович заявила о возможном привлечении к уголовной ответственности лиц, имеющих отношение к употреблению запрещённых препаратов фигуристкой Камилой Валиевой.

«В первую очередь у нас есть расследование РУСАДА, которое обязательно проводится в случае, если идёт речь о нарушении антидопинговых правил несовершеннолетним. И у нас есть уголовная статья об использовании в отношении спортсмена запрещённых препаратов, где предусмотрена повышенная ответственность за использование в отношении несовершеннолетних спортсменов. Этим уже занимаются следственные органы», — цитирует юриста Metaratings.

Напомним, 7 февраля 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) на своём официальном сайте опубликовал мотивировочную часть дела фигуристки, в которой подверглась критике версия о случайном попадании допинга в организм спортсменки.

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