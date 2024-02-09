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ISU: решение об итогах командного турнира ОИ-2022 соответствует вердикту CAS

ISU: решение об итогах командного турнира ОИ-2022 соответствует вердикту CAS
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявление, в котором выразил свою позицию по поводу пересмотра распределения медалей в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. В частности, организация заявила, что решение о лишении россиян золота и присуждении им бронзы основано на всесторонней оценке экспертов и соответствует вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS).

«В дополнение к заявлению о деле Камилы Валиевой, ISU сообщает, что очень серьёзно относится к обсуждению в сообществе фигуристов и в СМИ изменения рейтинга команд в плане участия в командных зачётах Олимпиады в Пекине. Возможность получения правильных медалей в условиях Олимпиады была упущена из-за нарушения антидопинговых правил. Хотя все участники настроены на обеспечение надлежащего признания законных призёров, мы сожалеем, что момент в Пекине нельзя повторить.

Решение Спортивного арбитражного суда объявило, что осуществление дисквалификации Камилы Валиевой является обязанностью соответствующей спортивной организации, в частности ISU. Мы по-прежнему полны решимости обеспечить соблюдение правил и решения CAS.

Решение Совета ISU относительно итогов командного турнира было основано на всесторонней оценке экспертов-юристов. Эта оценка, в свою очередь, была основана на правилах и принципах, характерных для командного турнира, и, следовательно, является единственным решением, соответствующим решению CAS.

Само решение CAS может быть обжаловано, поэтому ISU не будет обсуждать этот вопрос более публично на данном этапе», — говорится в заявлении организации.

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