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Косторная сообщила, что не выступит на Спартакиаде-2024 из-за травмы плеча

Косторная сообщила, что не выступит на Спартакиаде-2024 из-за травмы плеча
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Российская фигуристка Алёна Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей, сообщила, что их пара не выступит на Спартакиаде сильнейших — 2024 из-за травмы плеча у спортсменки.

«Ребята, как вы заметили, нашей пары нет в списках участников Спартакиады. К сожалению, у меня произошла травма плеча, которая сильно беспокоила очень долгое время, но мы продолжали тренироваться и соревноваться. Сейчас мы решили, что будет правильно вылечить травму и пропустить соревнования для проведения операции, чтобы успеть восстановиться к сентябрю и радовать вас на соревновательном льду. За всеми новостями вы всегда можете узнать в наших с Гошей соцсетях», — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

Напомним, соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады стартуют в следующую пятницу, 16 февраля.

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