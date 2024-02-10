Собинина и Ходыкин пропустят Спартакиаду в Магнитогорске

Тренер российских фигуристов Таисии Собининой и Дениса Ходыкина Сергей Росляков прокомментировал причину, из-за которой спортсмены не выступят на Всероссийской Спартакиаде по фигурному катанию в Магнитогорске.

«У Собининой не всё в порядке, сейчас под наблюдением врачей, пока ничего более точного сказать не могу. В ближайшее время не может тренироваться с такими показателями», — приводит слова Рослякова ТАСС.

Напомним, в Магнитогорске состоятся соревнования по фигурному катанию Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов. Турнир пройдёт с 16 по 18 февраля. В рамках Спартакиады пройдёт финал Гран-при России.

Отметим, в этом сезоне спортивная пара, сформированная в межсезонье 2023 года, приняла участие в двух этапах Гран-при России. Третий этап в Красноярске пара завершила на четвёртом месте. По результатам четвёртого этапа в Казани фигуристы заняли шестое место. В общем зачёте Гран-при спортсмены стали четвёртыми.