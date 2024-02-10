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«У неё будет тройной аксель, как у Косторной». Боброва и Журанков — о потенциале Тихоновой

«У неё будет тройной аксель, как у Косторной». Боброва и Журанков — о потенциале Тихоновой
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Ведущие подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков обсудили потенциал фигуристки Полины Тихоновой, дочери Марии Петровой и Алексея Тихонова, которая в этом сезоне дебютировала на юниорских стартах.

Екатерина: Видно, что они не форсируют ультра-си, но при этом очень хорошие прыжки. У Полины двойной аксель, я вижу, она три с половиной прыгнет вообще без вопросов.

Андрей: Согласен. С такого хода у неё будет тройной аксель, как у Косторной. Сумасшедшей скорости, с бешеной высотой и пролётом.

Напомним, в этом сезоне Полина Тихонова выступала на юниорском Гран-при России, где становилась четвёртой и шестой. На Первенстве России среди юниорок, проходившем в Саранске, спортсменка заняла десятое место.

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