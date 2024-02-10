Боброва — о дебюте дочери Тихонова и Петровой на юниорском ЧР: ультра-си 100% может быть

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду и ведущая подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва поделилась мнением о дебюте Полины Тихоновой, дочери Алексея Тихонова и Марии Петровой, на юниорском чемпионате России. По итогам турнира спортсменка стала десятой.

«По той мощности, с которой она катает, сразу видно, что ОФП не пренебрегают. Соответственно, все те самые опасные мышцы, связки, которые могут полететь, закачиваются. Это опять же видно даже по катанию: скольжение — есть, высота прыжка — есть, техника прыжка — есть, искоренили проблему тулупа. Но вернусь к акселю, потому что ультра-си у неё 100% может быть. Всё, что мы сейчас видим, мне кажется, очень хорошая подготовка к реально качественной долгой карьере», — сказала Боброва в подкасте.