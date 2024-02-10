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Журанков — о юниорке Тутберидзе Базылюк: крутка в прыжках сумасшедшая, девочка без изъянов

Журанков — о юниорке Тутберидзе Базылюк: крутка в прыжках сумасшедшая, девочка без изъянов
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Ведущие подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков поделились мнением о выступлениях фигуристки-одиночницы Маргариты Базылюк, тренирующейся в группе Этери Тутберидзе. Спортсменка на прошедшем в Саранске чемпионате России среди юниоров — 2024 заняла первое место, набрав по сумме двух программ 245,19 балла.

Боброва: Из Базылюк можно лепить, она это может. Просто найти подход, эту тему. Вопрос в другом: надо ли это сейчас или нет? С этими прекрасными ультра-си, хорошим качественным катанием, невероятными вращениями? И для чего там, казалось бы, программа?

Журанков: Крутка в прыжках — сумасшедшая, вращения все отточенные, девочка без изъянов. И линии есть, и руки выразительные есть.

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