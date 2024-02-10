Боброва и Журанков: все запомнили «Девочку на шаре», влюбились в неё на всю жизнь

Ведущие подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков сравнили текущие программы юниорок Маргариты Базылюк и Алисы Двоеглазовой с номером Камилы Валиевой «Девочка на шаре», который фигуристка исполняла в сезоне-2020/2021.

Боброва: Простите, что сравниваю: но «Девочку на шаре» мы ведь запомнили. Какая это была программа! Не программа — шедевр. Из этих (юниорки Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова из группы Тутберидзе — Прим. «Чемпионата») тоже можно лепить, очень хочется.

Журанков: И поэтому очень много боли со всем происходящим с Камилой дальше. Потому что все запомнили эту «Девочку на шаре», влюбились в неё на всю жизнь.

Боброва: Но у Камилы, кстати, было много хороших программ. И каждый раз ей пытались найти это непохожее лицо, чтобы она запоминалась. Просто если они тогда это сделали, значит они могут и сейчас. Тем более материал у них для этого есть потрясающий.