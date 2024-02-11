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«Минуту я импровизировала». Загитова — о форс-мажоре во время выступления на «СКА Арене»

«Минуту я импровизировала». Загитова — о форс-мажоре во время выступления на «СКА Арене»
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21-летняя российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о форс-мажоре во время выступления на новой «СКА Арене» на церемонии открытия стадиона в преддверии встречи регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи».

«Я прилетаю в Санкт-Петербург с готовой программой, думая, что я её буду катать. И тут мне организаторы говорят: „Слушайте, у нас такая проблема. Вам нужно под другую музыку кататься“. Вы представляете, что значит для фигуриста кататься под другую музыку? Чтобы вы понимали, у меня была лирическая программа с другим костюмом. Костюм у меня был готов, и тут рок… У меня не было одежды подходящей, и я сегодня каталась в спортивках. За 40 минут я переделала программу. Моя музыка была рассчитана на три минуты, а здесь на четыре. Минуту я просто импровизировала», — сказала Загитова в своих соцсетях.

Отметим, что ранее на этом спортивном сооружении состоялся Матч звёзд КХЛ – 2024, а также Кубок Первого Канала – 2024.

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