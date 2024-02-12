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Определены требования для участия в турнире «Русский вызов»

Определены требования для участия в турнире «Русский вызов»
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В Санкт-Петербурге состоится турнир шоу-программ «Русский вызов» — соревнования, которые предложила для организации Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Пресс-служба «Русского вызова» опубликовала требования, которым должны соответствовать будущие участники турнира.

Вот под какие требования должны подходить соревнующиеся:

  • действующие или завершившие карьеру фигуристы 2008 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин фигурного катания;
  • олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются без предварительного отбора;
  • предварительный отбор будет осуществлён Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом;
  • по итогам предварительного рассмотрения заявок к участию будут приглашены до 18 участников.

«Русский вызов» пройдёт 9 марта во дворце спорта «Олимпийский».

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