Определены требования для участия в турнире «Русский вызов»
В Санкт-Петербурге состоится турнир шоу-программ «Русский вызов» — соревнования, которые предложила для организации Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Пресс-служба «Русского вызова» опубликовала требования, которым должны соответствовать будущие участники турнира.
Вот под какие требования должны подходить соревнующиеся:
- действующие или завершившие карьеру фигуристы 2008 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин фигурного катания;
- олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются без предварительного отбора;
- предварительный отбор будет осуществлён Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом;
- по итогам предварительного рассмотрения заявок к участию будут приглашены до 18 участников.
«Русский вызов» пройдёт 9 марта во дворце спорта «Олимпийский».
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