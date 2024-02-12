Распалась пара Варвара Черемных и Даниил Бутенко. Партнёр перешёл в штаб Тутберидзе

Стало известно о распаде российской спортивной пары Варвара Черемных и Даниил Бутенко, которая представляла тренерский штаб Сергея Доброскокова. Об этом сообщил Бутенко, также фигурист отметил, что теперь будет представлять штаб Этери Тутберидзе.

«Даже не знаю с чего начать… Пары Варвара Черемных — Даниил Бутенко больше не существует.

Думаю, многие заметили, что мы не участвовали в этом году на нескольких важных стартах, к сожалению, были весомые причины, чтобы их пропустить… Я благодарен всем, кто за нас болел и переживал, но больше всего я благодарен Варе и тренерскому штабу Доброскокова.

Возможно, были разногласия в некоторых вещах, но тот пройденный путь я никогда не забуду. И этот путь был невероятен. Мы с Варей и Сергеем Владимировичем очень многое прошли вместе. И я просто безмерно счастлив, что у меня была возможность кататься с такой партнёршей и в такой команде тренерского штаба. Я вас люблю.

По различным причинам мне пришлось покинуть штаб Доброскокова С. В. Но я хочу сказать спасибо за то, что вы сделали для меня и для Вари. Отныне я представляю группу Филиппа Тарасова под руководством Этери Тутберидзе.

Также я очень надеюсь встретиться с Варей на соревнованиях, но уже в роли соперников. Спасибо всем за эти невероятные три года», — написал Даниил в своих соцсетях.