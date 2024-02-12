«Отдал 100% себя этому спорту». Фигурист Валерий Колесов объявил о завершении карьеры

Серебряный призёр чемпионата мира – 2020 среди юниоров в парном катании российский фигурист Валерий Колесов сообщил, что принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Решение далось нелегко, но я сам его принял, понимая, что отдал 100% себя этому спорту. И я не жалею об этом. Объясню: я всегда работал только на результат, мне было это интересно. Кататься для того, чтобы просто кататься, я не желал, всегда хотел побеждать. Но понимаю, что достиг предела и уже не могу дать больше, поэтому спокойно принял это. Как спортсмен я завершил карьеру. И точка, без пауз и всего такого.

Я уже попробовал неделю потренировать группу ребят в Москве. Мне понравилось, знаю, что им тоже. Не думал ещё о тренерстве, но понял, что мне есть, что дать новому поколению. У них так горели глаза за результат! Помню себя таким и понимаю: у этого получится, у этого — вряд ли, но надо найти подход, этот — лентяй, но талантливый. Как то так», — приводит слова Колесова «Матч ТВ».