«Бронза — это, конечно, успех». Фигурист Рамзенков — о результатах первенства России

Бронзовый призёр первенства России в мужском катании Иван Рамзенков оценил своё выступление на турнире.

«Цель была войти в шестёрку лучших, чтобы остаться в сборной России, и, конечно, чистые прокаты. Чистые прокаты, к сожалению, не удались, но я до конца боролся. Бронза – это, конечно, успех. Всё-таки у меня были сильные соперники, у них набор сложнее, так что пока я третий», — рассказал Рамзенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

7 февраля в Саранске состоялся прокат произвольной программы среди юниоров. 14-летний Рамзенков набрал 234,03 балла, заняв третье место. Выиграл турнир Арсений Федотов (269,04 балла), на втором месте расположился Лев Лазарев (259,28 балла).