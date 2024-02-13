Фигурист Рамзенков рассказал о желании выучить четверной аксель

Бронзовый призёр первенства России в мужском катании Иван Рамзенков рассказал, какие элементы желает выучить в ближайшее время.

«Когда узнал, что Илья Малинин исполнил четверной аксель на соревнованиях, захотел его выучить. Сейчас у меня цель доучить все четверные — это флип и риттбергер. Лутц я уже исполнял чисто на тренировках, но надо бы его показать и на соревнованиях. Ну и в дальнейшем уже хочется со всеми четверными катать программу», — рассказал Рамзенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

7 февраля в Саранске состоялся прокат произвольной программы среди юниоров. 14-летний Рамзенков набрал 234,03 балла, заняв третье место. Выиграл турнир Арсений Федотов (269,04 балла), второе занял Лев Лазарев (259,28 балла).